Loting Europese barrages WK 2018 Rusland

Bij de loting voor de barrages voor het WK voetbal van volgend jaar in Rusland is Zweden - ItaliŽ de topaffiche. De heenwedstrijden worden afgewerkt op 9 november, op 14 november worden de returns gespeeld.



Zweden - ItaliŽ is de opvallendste affiche. Zweden kon al dertig jaar niet winnen tegen de Italianen. Het eindigde tweede in hun poule, na Frankrijk maar voor Nederland.



Griekenland eindigde tweede in de poule van de Rode Duivels. Zij nemen het op tegen KroatiŽ. Alle wedstrijden vindt u hieronder:



Zweden - ItaliŽ

KroatiŽ - Griekenland



Denemarken - Ierland

Noord-Ierland - Zwitserland









MK