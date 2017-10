Vanhaezebrouck mist verdediger tegen PSG

Landskampioen RSC Anderlecht ontvangt woensdagavond Paris Saint-Germain. Hein Vanhaezebrouck kan geen beroep doen op Uros Spajic.



''Spajic is out voor PSG. Hij deed een tackle op training en schoof door. In eerste instantie leek het niet erg maar het zwol nadien erg op. Hij is niet inzetbaar voor PSG'', aldus Vanhaezebrouck tijdens zijn persbabbel.



Neymar, Edinson Cavani en Kylian Mbappé lopen voorin bij Paris Saint-Germain. ''Of ik met 3 verdedigers speel morgen? Je kan met 3 spelen, met 4, met 5, met 6. Alles is mogelijk. Ik antwoord daar niet op. De spelers weten zelf nog niet wie morgenavond speelt. Ik wacht er mee tot morgen.''



















MK