Vanhaezebrouck: "Misschien voor erger vrezen"

Vier seizoenen geleden kwam PSG met 0-5 winnen in Brussel. Vier goals van Zlatan Ibrahimovic en eentje van Edinson Cavani, die er deze keer ook nog bij is. De Franse vice-kampioen beschikt nu vooraan nog over Kylian Mbappé en Neymar.

"Toen was PSG een subtopper in Europa", stelt Hein Vanhaezebrouck voorzichtig. "Toen stond de club nog niet op hetzelfde niveau als FC Barcelona, Real Madrid of Bayern München. Nu is het een team waarvan iedereen denkt dat het de Champions League zou kunnen winnen.""Dus misschien moeten we nu voor nog erger vrezen, maar ik geloof in mijn groep", merkt de 53-jarige coach op.RSC Anderlecht verloor met 3-0 bij Bayern München en ging op eigen veld met dezelfde uitslag onderuit tegen Celtic.De komst van Neymar leeft ook in de kleedkamer van Anderlecht. Welke speler gaat met zijn truitje aan de haal?"Neymar zal zijn truitje niet aan iemand geven die niets laten zien heeft tijdens de match. Dat heb ik ook al tegen mijn spelers gezegd. Als ze een truitje willen van een vedette, moeten ze zich bewijzen."