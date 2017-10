Chelsea wil de draad terug oppikken

De titelverdediger op bezoek bij de rode lantaarn. Chelsea kreeg bij Crystal Palace een lesje in nederigheid. Talent is niet alles. Antonio Conte beseft als geen ander dat het tegen AS Roma anders moet.



"Het is een mooi moment om weer te spelen. Na twee nederlagen is het belangrijk om morgen weer een wedstrijd te hebben", aldus Conte dinsdag op de persconferentie."De Champions League is een heel zwaar tornooi en we moeten echt geconcentreerd zijn, want AS Roma heeft een geweldige ploeg. In de Italiaanse competitie doen ze het uitstekend en in de Champions League hebben ze gelijkgespeeld tegen Atlético Madrid en gewonnen van FK Karabakh. Roma is een goed georganiseerde ploeg met veel goede spelers."Chelsea staat met zes op zes op kop in hun groep. AS Roma heeft twee punten minder. In de Premier League loopt het minder goed voor de Engelse kampioen. Man City heeft negen punten meer."We moeten het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Het is pas oktober, geen maart", weet hij. "Het is een lastige situatie. We hebben elke drie dagen een wedstrijd en qua spelers zitten we momenteel dun in onze bezetting."Conte kan tegen AS Roma weer een beroep doen op Alvaro Morata.