Napoli-trainer: "Manchester City heeft alles"

Na dertien minuten stond Napoli met 2-0 achter tegen Manchester City. Dries Mertens een penalty. In de tweede helft kwam een sterk Napoli nog terug tot 2-1.



"Onze pressing was niet goed", analyseerde Sarri na de wedstrijd bij Mediaset Premium. "Daardoor gaven we veel ruimte weg en dat is dodelijk tegen deze tegenstander. Zo vroeg op achterstand komen was een dreun voor ons. We maakten het Manchester City veel te gemakkelijk in het eerste deel door niet goed samen te werken in het drukzetten."



Daarna ging de kraker in de poule van Feyenoord gelijk op. "We deden het goed in het restant en na onze gemiste penalty gingen we door. Om een uur goed mee te spelen met Manchester City is heel indrukwekkend. Het is gewoon heel moeilijk om na zo'n achterstand terug te komen tegen deze tegenstander. Manchester City heeft alles. De ploeg heeft techniek, snelheid en een goede tactiek."



DC