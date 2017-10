TAXI - Mogi Bayat met preses AA Gent naar Anderlecht

Het Constant Vanden Stock-stadion loopt vol voor de clash tussen Anderlecht en Paris Saint-Germain. Daar komt ook bekend volk op af. Wij merkten een opvallende combinatie op: Mogi Bayat, Mehdi Bayat en Ivan De Witte.







Toen we rond vijf uur de hoofdingang van het stadion binnenstapten, speelde Mogi Bayat voor ticketverdeler. Zijn broer Mehdi Bayat - manager van Sporting Charleroi - en Ivan De Witte - voorzitter van AA Gent behoorden tot zijn gezelschap.Mogi Bayat begeleidde het vertrek van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent, en enkele dagen later was de zaak rond met Anderlecht.Komt Ivan De Witte zijn ex-trainer steunen tegen PSG? Vanhaezebrouck zei na de zege tegen KV Mechelen dat hij nog contact had met de spelers en stafleden van de Buffalo's, maar niet met de voorzitter of de manager.Op de foto hieronder herken je Mehdi Bayat, Mogi Bayat en Ivan De Witte. Die foto oogt wat wazig, maar het moest snel gaan... Na twee foto's ging de ene lopen en de ander verstopte zich achter de wagen.