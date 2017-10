Neymar wisselde niet van shirt met Deschacht

© www.voetbalbelgie.be - DC

Olivier Deschacht heeft een grote collectie aan wedstrijdshirts. In zijn honderdste Europese wedstrijd speelde hij tegen Neymar. Wat toch wel een speciaal aandenken zou zijn. Maar Neymar wisselde zijn shirt met een ander speler.



Van onze reporter in Anderlecht



Josue Sa kreeg het shirt van Neymar Jr. Hij viel rond het uur in voor de geblesseerde Sven Kums. Dat Josue Sa Portugees spreekt, was wellicht mooi meegenomen om Neymar te paaien.



"Er is geen speciale reden waarom ik dat shirt van Neymar vroeg", stelde Sa na afloop. Misschien kan Deschacht of een andere speler van Anderlecht met Josue Sa ruilen...