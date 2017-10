Aad de Mos fluit spelers Anderlecht terug

© www.voetbalbelgie.be - DC

"Als je de wedstrijd niet gezien hebt en alleen naar de uitslag kijkt, dan krijg je een vertekend beeld", zuchtte Olivier Deschacht na afloop. Matz Sels gaf na afloop aan dat PSG niet met zo'n groot doelpuntenverschil (0-4) verdiende te winnen. Aad de Mos is het daar helemaal niet mee eens.



"Volgens mij heeft Sels dan toch een andere wedstrijd gezien", luidde de repliek van de voormalige trainer bij Q2. "Hadden Neymar, Cavani en Mbappé hun kansen afgemaakt, dan had het zomaar 0-7 of 0-8 kunnen zijn voor PSG."