Degryse na PSG: "Het echte Anderlecht is terug"

Anderlecht leed een 0-4 nederlaag tegen Paris Saint-Germain. Volgens Aad de Mos moest het 0-7 of 0-8 zijn. Marc Degryse zag meer goede dingen bij de Brusselaars.



"Het duo Kums-Trebel - de Fransman was de beste man bij Anderlecht - speelde sterk op het middenveld. Ook Gerkens bevestigde wat hij liet zien tegen KV Mechelen. Een box-to-boxspeler met een groot loopvermogen. Hij is een slimme jongen met voetbalverstand. En Onyekuru liet Dani Alves bij momenten sterretjes zien."



"Het echte Anderlecht is terug", zegt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. "Dat de uitvoering al zo goed is, wil zeggen dat de spelers kwaliteiten genoeg hebben om in de toekomst gensters te slaan."