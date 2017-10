Lukaku troost Svilar na blunder

Mile Svilar vierde zijn debuut in de Champions League in de thuismatch tegen Manchester United. De 18-jarige doelman lag aan de basis van de 0-1 nederlaag van Benfica. Daar hoorden tranen bij.



De Servische Belg proefde bij Anderlecht weinig kans op speelminuten en forceerde een transfer. Mile Svilar kreeg een basisplaats tegen Manchester United. Waarmee hij de jongste keeper in de Champions League werd, met 18 jaar, 1 maand en 21 dagen. Een verbetering van het record van Iker Casillas uit 1999.



In de 65ste minuut kopte Marcus Rashford naar doel. Geen onhoudbare bal. Svilar greep de bal met zijn handen en zette een stap achteruit. Dat ontsnapte niet aan de ogen van de lijnrechters. Doelpunt!



"Ik heb het vertrouwen van mijn medespelers gekregen, bedankt daarvoor", sprak de keeper tegenover As Aguías. Na de wedstrijd brak hij in tranen uit, maar werd getroost door tegenstander en landgenoot Romelu Lukaku. "Het was een fout van mij, maar dat hoort bij mijn ontwikkeling als voetballer.



Benfica blijft zo onderaan hangen met 0 op 9. CSKA Moskou (3), FC Basel (6) en Manchester United (9) doen beter.



DC