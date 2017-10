Mourinho in de clinch met trainer Chelsea

© www.voetbalbelgie.be - DC

Oude liefde roest niet. Na de 0-1 zege van Manchester United bij Benfica had José Mourinho over Chelsea. Antonio Conte zou te veel aan de klaagmuur hangen.



Mourinho miste meerdere spelers, denk maar aan Marouane Fellaini en Paul Pogba. Maar United wist in Lissabon te winnen en staat er met een negen op negen goed voor in de Champions League.



"Ik kan huilen net als andere trainers doen, maar ik doe het met de spelers die ik heb. Tegen Liverpool had ik afgelopen weekend maar twee middenvelders tot mijn beschikking", stelde Mourinho richting Conte.



Chelsea speelde in eigen huis gelijk tegen AS Roma (3-3). Na afloop werd Antonio Conte met de woorden van José Mourinho geconfronteerd.



"Mourinho spreekt heel vaak over wat er aan de hand is bij Chelsea", vindt de Italiaan. "Hij moet stoppen met het kijken naar zijn oude club en team. Mourinho moet naar zichzelf kijken en niet naar collega's."