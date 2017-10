RC Genk weet wanneer spelers seks hebben

© www.voetbalbelgie.be - DC

Spelers laten trainen en wedstrijden spelen met een hartslagmeter of GPS-systeem, bij Racing Genk gaan ze nog een stap verder. De spelers moeten er een 'Whoop' polsband dragen. Dag en nacht!



De technische en medische staf zien dit als een middel om de spelers nog beter te kunnen begeleiden. Maar niet elke speler vindt het leuk om zijn privé-leven bloot te geven. Wanneer gingen ze slapen? Om hoe laat aten ze? Waren ze seksueel actief?



Meerdere spelers zouden niet van 'Whoop' willen weten. Daar hoort ook aanvoerder Thomas Buffel bij.



"Criminelen dragen een enkelband, bij Genk is het een polsband. Ik voel me net een gevangene", zegt een speler tegenover HLN, die liever anoniem blijft. "Op de club weten ze zelfs wanneer we seks hebben", merkt een andere speler op.



Enkele andere spelers zien in het polsbandje een hulpmiddel om sneller te recupereren. Marcus Ingvartsen doet wel mee.



Volgens de Privacycommissie mag KRC Genk de spelers niet verplichten om mee te doen met 'Whoop'.



In TVL Sport had sportief directeur Dimitri De Condé het al over de nieuwe applicatie. De Condé verwees naar de individuele sporters, die massaal beroep doen op 'Whoop', om nog stappen vooruit te kunnen zetten op sportief vlak.