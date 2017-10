Origi, Dimata en Casteels moeten hun tanden poetsen

Martin Schmidt pakt het anders aan dan Andries Jonker bij VfL Wolfsburg. Pittigere trainingen, meer discipline. Hij staat er ook op dat de spelers hun tanden poetsen.

"Als je helemaal uitgeput bent, verzuurt je lichaam. Dat zuur kan dan in je bloed terechtkomen en dat heeft een negatieve invloed op je herstel", stelt Roger Schmidt in een interview met Kicker. "Door je tanden te poetsen rem je die reactie en zo krijg je dus fittere spelers."Schmidt laat de spelers ook heuvels oprennen om hun snelheid te verbeteren. "Dat heb je absoluut nodig in het voetbal", stelt de Zwitserse trainer.Met Jonker als trainer zat de VW-club aan 5 op 15. Onder de leiding van Schmidt speelden ze drie keer gelijk: Bayern Mnchen (2-2), Bayer Leverkusen (2-2) en in eigen huis tegen FC Mainz (1-1). Wolfsburg bezet momenteel de veertiende plek in de Bundesliga.