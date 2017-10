Plassende speler vijf matchen geschorst

© www.voetbalbelgie.be - DC

Het Italiaanse Turris Calcio moet het vijf wedstrijden zonder Giovanni Liberti doen. Niet vanwege een vuile tackle of een elleboogstoot. Liberti moest plassen en deed dat langs de lijn, in richting van het uitvak van Sarnese 1926.



Volgens de arbitrage maakte hij ook vulgaire gebaren naar die fans. Met een schorsing voor vijf wedstrijden als gevolg.



Zijn voorzitter Antonio Colantonio - Turris Calcio speelt in de Serie D - vindt die strafmaat maar niets. "Hij stond wat te drinken, het leek alleen maar alsof hij stond te plassen. De lijnrechter gaat hier in de fout. We zijn onrecht aangedaan."