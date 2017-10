Simon Mignolet niet in actie op Kerstavond

Sky Sports wou de topper tussen Arsenal en Liverpool naar zondag 24 december verschuiven. Op Kerstavond naar Londen, voor de fans van Liverpool zou dat geen gemakkelijke klus worden. Dus tekenden de Reds protest aan.





De laatste trein van Londen naar Liverpool zou die avond al bij het begin van de match vertrekken. Wellicht zouden dan meer fans met eigen vervoer naar het Emirates Stadium afzakken, wat de veiligheid niet ten goede zou komen. Bij Arsenal vreesden ze geen extra stewards te kunnen vinden in de drukke kerstperiode.Arsenal-Liverpool zal op vrijdag 22 december afgewerkt worden. Simon Mignolet en de andere spelers zijn dus vrij op Kerstavond."Voor het eerst in elf jaar zijn er wedstrijden in het weekend dat de Kerstdagen beginnen. Het proces om wedstrijden te selecteren voor live-uitzendingen is complexer dan gewoonlijk", stelt Premier League-baas Richard Scudamore.Niet dat Mignolet & co in die periode niets om handen hebben. Op 22 december is het Arsenal-Liverpool, op 26 december volgt Liverpool-Swansea City, en op 30 december Liverpool-Leicester City. Het nieuwe voetbaljaar begint voor Liverpool al op 1 januari 2018 met een trip naar Burnley.