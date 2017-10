"Anderlecht heeft zijn DNA terug met voetbal van Hein"

Landskampioen RSC Anderlecht bleek een maatje te klein voor de Franse topclub Paris Saint-Germain. De Fransen wonnen met 0-4 op bezoek in het Astridpark. Toch zag analist Tom Boudeweel positieve zaken bij de Brusselaars.



"Hoge pressing in het Vandenstock-stadion, dat was al een poos geleden", merkt Tom Boudeweel op bij Sporza. "Dominantie, zowaar tegen PSG, én doelkansen. Geen hoekschoppen of vrije trappen, maar echte doelkansen na combinatiespel dat kenmerkend is voor het huis. De spelers lijken bevrijd van het strakke Zwitserse keurslijf en lijken een lef- en vertrouwensinjectie gekregen te hebben."



"Dat PSG uitliep naar een vlotte 0-4 hoeft niemand te verbazen. Maar die zware nederlaag mag als een overwinning worden gezien. De juiste trainer, vernieuwd vertrouwen van de supporters: met het voetbal van Hein heeft Anderlecht zijn DNA terug."

MK