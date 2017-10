Ex-speler weet wat er scheelt met KRC Genk

Na tien speeldagen staat KRC Genk pas op de elfde plaats in het klassement. Ex-speler Davy Oyen legt de vinger op de Genkse wonde en schat de positie van trainer Albert Stuivenberg in.



"Na een reeks van negatieve resultaten staat de positie van een trainer altijd ter discussie, maar vergeet niet dat de Nederlander vorig seizoen veel krediet heeft opgebouwd. Hij heeft op een korte periode iets neergezet. Er werd mooi aanvallend voetbal op de mat gebracht, wat dit seizoen nog niet het geval was", aldus Oyen in Het Nieuwsblad.



"Ik vind dat er te veel in de breedte wordt gespeeld. Ik stel vast dat er amper uitgespeelde kansen zijn. Hopelijk komt dit snel terug. Er moet gejaagd worden naar het doel. De doelman van de tegenpartij weet vaak al op voorhand dat hij een rustige avond zal hebben. Dat moet dringend veranderen."









MK