Antwerp gehavend naar Club Brugge?

Zondag is het uitkijken naar Club Brugge-Antwerp. De eerste tegen de derde, in een vol Jan Breydelstadion. Club Brugge zit aan 27 op 30. Bij winst lijkt Antwerp te mogen dromen van een plaats in Play-off 1. Maar bij de Great Old kennen ze kopzorgen.



Sinan Bolat hoopt vandaag terug met de groep mee te kunnen trainen. De voormalige keeper van Club Brugge werkte ook gisteren een individueel programma af. Wellicht haalt Bolat het wel.



Achter de namen van Dino Arslanagic en Ghandri horen grotere vraagtekens. Beide spelers zijn geveld door ziekte.