Aad De Mos: "Hein werkt niet met robots"

Anderlecht speelde tegen PSG niet in de omschakeling, waardoor de fans - ondanks de 0-4 nederlaag - toch met opgeheven hoofd naar huis konden. Aad de Mos deelt goede punten uit aan Hein Vanhaezebrouck.



Op bezoek bij KV Mechelen of thuis tegen PSG, de nieuwe trainer probeerde zoveel mogelijk van de eigen sterkte uit te gaan.



"Door de veldbezetting creert de trainer aanspeelpunten voor de eerste opbouw. Als je positioneel goed staat en de eerste opbouw is makkelijker, dan wordt ook de tweede en derde pass vanzelf makkelijker zo eenvoudig is dat", stelt Aad de Mos bij HLN.



"Ik weet hoe moeilijk het is. Je werkt niet met robots, maar met mensen. Op een bord kan je het wel netjes uittekenen, maar je moet het vooral duidelijk en simpel uitleggen. Dat is iets dat Hein kan."



