Belgisch fiasco in Europa nog niet voelbaar

De Belgische clubs bouwden de jongste seizoenen veel krediet op in Europa. Vooral in de Europa League sprokkelden ze veel punten. Dit seizoen is het echter kommer en kwel.

Club Brugge, AA Gent en KV Oostende vlogen er al in de voorronde uit. Zulte Waregem pakte in eigen huis tegen Vitesse een eerste puntje in drie duels. Anderlecht zit aan nul op negen in de Champions League.Het is geleden van de jaren zestig dat Belgische teams zo zwak presteerden in Europa. Zelfs landen als MacedoniŽ en Kazachstan scoren betere punten op het Europese toneel.Die ondermaatse prestaties hebben gevolgen voor de Belgische coŽfficiŽnt. Al verandert er voor het seizoen 2019/2020 niets. BelgiŽ zal dan ook nog zeker zijn van ťťn rechtstreekse plaats in de Champions en Europa League, wat dit seizoen was weggelegd voor Anderlecht en Zulte Waregem.Om die status te behouden, is het echter goed dat die twee clubs in hun resterende matchen punten sprokkelen. En de Belgische clubs moeten dan volgend seizoen terug beter voor de dag komen in Europa.