Yannick Ferrera: "Voel niet dat de druk toeneemt"

KV Mechelen gaat zaterdag bij AS Eupen op bezoek. Na tien speeldagen staat Malinwa pas op de veertiende plaats met amper 8 op 30. Ondanks de tegenvallende resultaten houdt Yannick Ferrera het hoofd koel.



Na het bezoek aan de Kehrweg volgt een thuiswedstrijd tegen Sporting Lokeren. "Ik vind deze matchen niet belangrijker dan andere duels", stelt Yannick Ferrera bij Sporza. "De ploeg heeft de voorbije dagen goed en gedreven getraind. Ik voel niet dat er iemand in paniek raakt of denkt dat dit de match van de laatste kans is. Helemaal niet."



"Ik voel niet dat de druk toeneemt. Twee jaar geleden was Standard laatste na 11 speeldagen, na 29 speeldagen waren we 6e. Alles kan en we weten hoe snel het kan gaan."







MK