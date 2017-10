Charleroi-supporters zakken niet af naar Oostende

Dinsdag moet Sporting Charleroi naar de Versluys Arena. De Carolo's zullen niet kunnen rekenen op de steun van meegereisde supporters. Zij kunnen zich niet vinden in de combiregeling die van toepassing is.



De regeling wordt ingevoerd omdat de supporters van Charleroi zich in Play-off 1 van vorig seizoen misdroegen in de Versluys Arena.



Pierre-Yves Hendrickx, secretaris-generaal van de club, is het daar niet mee eens en kiest de kant van de supporters: "Onze fans waren voorbeeldig tijdens die bewuste wedstrijd, dus hun reactie nu is logisch", vertelt Hendrickx tegenover Het Nieuwsblad. "Ze zouden beloond moeten worden voor hun gedrag en niet gestraft moeten worden op deze manier. Dit is jammer voor onze spelers, die de steun kunnen gebruiken, maar ook voor de club Oostende."











MK