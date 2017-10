Leekens terug aan de slag in eerste klasse

KV Kortrijk bevestigde het vertrouwen in Yannis Anastasiou. In het moderne voetbal betekent dat echter weinig. Volgens Het Laatste Nieuws vliegt de Griekse trainer buiten bij een slechte prestatie tegen AA Gent. Zijn vervanger zou al klaar staan.



De voormalige bondscoach van Algerije zit al even zonder job. Leekens was al twee keer trainer bij KV Kortrijk.



Anastasiou is pas sinds deze zomer aan de slag bij Kortrijk. Vorig seizoen werkte Anastasiou bij Roda JC. Hij wist de Limburgse club op het nippertje in de Eredivisie te houden.



DC