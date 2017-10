Boskamp: "Verschil tussen Belgische clubs kleiner"

© www.voetbalbelgie.be - DC

Hein Vanhaezebrouck noemde Pieter Gerkens d verrassing bij Anderlecht. De 22-jarige Bilzenaar kwam voor 1,25 miljoen euro over van STVV.



"Ik lees overal dat Vanhaezebrouck Gerkens de grootste verrassing vindt. Mooi voor Pieter, maar het geeft aan dat het verschil tussen de Belgische clubs onderling kleiner is geworden", zegt de Nederlander bij Het Belang van Limburg.



"Vorig seizoen begon Gerkens nog op de bank bij STVV, nu is hij basisspeler bij de landskampioen. Onder Leko heeft hij zich geweldig ontwikkeld. Hij mag hem dankbaar zijn. En bij Genk zullen ze zich wel achter de oren krabben zeker?