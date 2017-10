Standard-trainer waarschuwt Club Brugge en Anderlecht

© www.voetbalbelgie.be - DC

Ricardo Sa Pinto stond ter discussie bij Standard, met een zes op zes tegen Kortrijk en Moeskroen gaat die storm terug liggen.



"Eerst moest ik horen dat we niet konden scoren, toen klonk het dat we onze uitmatchen niet konden winnen", klinkt het bits bij Het Belang van Limburg. "Jullie (journalisten, red.) trekken te snel conclusies. Vergeet niet dat ik hier nog maar drie maanden aan de slag ben en ik het seizoen moest beginnen met zeven nieuwe spelers, en dat na twee moeilijke seizoenen."



Hij had ook een waarschuw voor de concurrenten in petto. "Vandaag hebben we de spirit getoond van een grootse ploeg. En daarmee gaan we nog ver komen, let maar op”, besluit Sa Pinto.