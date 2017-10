Mourinho is geschokt en verrast

© www.voetbalbelgie.be - DC

Manchester United stond op één tegentreffer in de competitie. Daar kwamen er tegen Huddersfield Town twee bij. José Mourinho zag zijn ploeg met 2-1 onderuit gaan.



"Het beste team heeft gewonnen, dat mag duidelijk zijn", vertelt de Portugees tegenover de BBC. "Ik moet Huddersfield mijn complimenten geven. Ze hadden een betere uitstraling, waren gemotiveerder en hadden een grotere wil om te winnen dan wij."



"In de eerste minuten voelde je al in het stadion dat maar één team er klaar voor was om alles te geven en het andere niet. Mijn spelers realiseerden zich dat pas tijdens de rust."



"Ik ben geschokt en verrast, dit moet ik zeker gaan analyseren", vervolgt Mourinho. "Zo'n slechte wedstrijd is natuurlijk zorgelijk. Zelfs als we deze instelling hadden getoond tijdens een vriendschappelijke wedstrijd dan was ik ontevreden geweest."