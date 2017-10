De Petter: "STVV moet nog stappen zetten"

STVV staat na elf speeldagen met twintig punten op een voorlopige derde plaats. Niet slecht voor de Kanaries die in eerste instantie het behoud ambiëerden. Voorzitter Roland Dûchatelet krijgt zo misschien alsnog gelijk met zijn moedige uitspraak dat STVV Play-off 1 kan spelen.





Van onze reporter op Stayen

"In eerste instantie moeten we het behoud als hoofddoel blijven behouden", blijft aanvoerder Steven De Petter er rustig bij. "Tegen KV Oostende was het voetbal niet geweldig, daaraan zie je dat we nog veel stappen moeten zetten.”“Je ziet dat we een erg jonge groep hebben en dat resulteert momenteel in een iets mindere periode. De duels worden iets minder snedig aangegaan, maar we dwingen wel het geluk af dat nodig is om te winnen."STVV-Oostende was geen mooie wedstrijd. "Op een gegeven moment begon ik me inderdaad op te jagen. Ik vond dat het spel te veel stil lag en dat is gewoon niet lekker voetballen."