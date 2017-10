Boskamp: "Er zullen twintig mensen liegen zeker?"

Na zijn bewogen vertrek bij Anderlecht bleef het niet stil rond Mile Svilar. Gert Verheyen gaf aan dat hij meermaals geprobeerd had om Svilar te kunnen bereiken, voor de Belgische U19. Twee tellen later trapte het kamp Svilar (weer) na.



Vader Ratko Svilar liet weten dat ze niets gehoord hadden. Zijn zoon zou dan maar voor de Servische nationale ploeg kiezen en niet voor België.



"Ik geloof Gert Verheyen wanneer hij zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om hem te bereiken", stelt Boskamp in Het Belang van Limburg. "Ik zeg je, wanneer ik iemand tien keer opbel en hij reageert niet, stopt het voor mij ook. Dat vader Svilar alles ontkent, moet hij weten. Er zullen twintig mensen liegen zeker?"

DC