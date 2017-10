Crisis bij KV Mechelen: fans zingen 'shame on you'

© www.voetbalbelgie.be - DC

Het gaat niet de goede kant op met KV Mechelen. Met 4-1 onderuit gaan tegen Eupen, de voorlaatste, dat komt hard aan. Malinwa telt 8 op 33 en zakt naar de vijftiende plaats. De supporters lieten hun ongenoegen blijken.



Na het laatste fluitsignaal klonk een 'shame on you' vanuit het supportersvak. Daarna volgde een pittige discussie met de spelers. Doelman Colin Coosemans en aanvoerder Seth De Witte probeerden de gemoederen te bedaren. Daar slaagden ze uiteindelijk in.



Eén overwinning in elf wedstrijden, KV Mechelen zal het snel over een andere boeg moeten gooien. Dinsdag zakt Lokeren naar Mechelen af, zaterdag moet de ploeg van Yannick Ferrera naar Zulte Waregem.