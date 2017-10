Ferrera: "We zijn diep ontgoocheld"

© www.voetbalbelgie.be - DC

8 op 33, dat is de schamele puntenoogst van KV Mechelen. Tegen laagvlieger AS Eupen leed Malinwa een duidelijke 4-1 nederlaag.



Eupen slikte 28 goals in 10 duels. Het hoogste aantal in eerste klasse. Maar KV Mechelen slikte vier goals en wist er slechts eentje te maken. Bij de rust was het 3-0 voor Eupen, met de Ghanees Ocansey in de hoofdrol. Daar hoorde ook een goal bij van Verdier, die KV Mechelen vorige zomer moest verlaten.



"We hebben ongeveer hetzelfde scenario gezien als tegen Moeskroen en Anderlecht, namelijk dat we op sommige momenten totaal afwezig waren", zuchtte trainer Yannick Ferrera na afloop.



"Het is helaas hetzelfde verhaal van de laatste weken en we zijn diep ontgoocheld, maar we beseffen dat we binnen vier dagen al een nieuwe kans krijgen om dit recht te zetten."



Dinsdag is het KV Mechelen-Lokeren en zaterdag Zulte Waregem-KV Mechelen.