Drie trainers moeten voor ontslag vrezen in JPL

Ricardo Sa Pinto werd in vraag gesteld bij Standard, met een zes op zes tegen Kortrijk en Moeskroen is de storm terug gaan liggen bij de Rouches. Drie andere trainers staan er minder goed voor.

Yannis Anastasiou

Albert Stuivenberg

Yannick Ferrera

zag de druk op zijn schouders match na match toenemen. De Griekse trainer had een goed gesprek achter de rug met de clubleiding. Dat zegt echter weinig in het huidige voetbalklimaat. Dus KV Kortrijk had een goed resultaat nodig in de thuismatch tegen AA Gent.Het zag er niet goed uit voor Anastasiou, met een 0-1 achterstand. In de 74ste minuut lukte Kage echter een droomdoelpunt. Redt hij zo het hachje van de trainer?Bij Racing Genk betuigt het bestuur nog altijd haar steun aan. Bewonderenswaardig. Maar dat krediet is natuurlijk niet eindeloos. Genk moet het zondag goed doen op het veld van Anderlecht. Woensdag zakt Club Brugge naar Genk af. De Limburgers draaien met 11 op 30 in de rechterkolom mee.zag zijn ploeg met 4-1 onderuit gaan bij AS Eupen, dat als een van de degradatiekandidaten geldt. Malinwa zakt naar de voorlaatste plaats met 8 op 33. De fans zagen hun ploeg nog maar één keer winnen dit seizoen. Net als tegen Moeskroen en Anderlecht leken de spelers een deel van de match niet bij de les.