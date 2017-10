Dejaegere: "AA Gent had het moeten afmaken"

© www.voetbalbelgie.be - DC

AA Gent leek op weg naar een belangrijke driepunter. Moses Simon bracht de Buffalo's op voorsprong in Kortrijk. Gent kon bovenaan in de rechterkolom postvatten. Een droomgoal van Herve Kagé besliste er echter anders over.



"In de eerste helft hadden we duidelijk het betere van het spel", citeert Sporza Brecht Dejaegere."Zij waren enkel gevaarlijk na foutjes van ons. Na de rust moest de bal bij ons sneller van voet naar voet."



"We hadden dan ook genoeg kansen om 0-2 te maken, maar onze laatste pass was vaak niet zuiver en er was te weinig présence in de box. En toen kregen zij één kans en was het doelpunt."



AA Gent blijft met 10 op 33 onderaan hangen. Kortrijk telt hetzelfde puntenaantal. Alleen Eupen (9), KV Mechelen (8) en Oostende (5) sprokkelden minder punten.



Dinsdag wacht een thuismatch tegen Eupen, dat KV Mechelen versloeg met 4-1. Vrijdag is het Charleroi-Gent.