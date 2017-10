FC Barcelona profiteert van blunder arbitrage

FC Barcelona kwam al in de tweede minuut op voorsprong in de thuismatch tegen Malaga, de rode lantaarn in La Liga. Daar hoorde een reukje aan.

Lucas Digne probeerde in de tweede minuut een diepe bal binnen te houden, maar slaagde daar niet in en gaf de bal pas voor toen hij de achterlijn al was gepasseerd. Gerard Deulofeu ontving de bal en tikte het speeltuig simpel in het doel. Omdat de arbitrage niet zag dat de bal al achter was geweest, telde het doelpunt van de Spanjaard. De buitenspeler maakte zodoende zijn eerste doelpunt in dienst van Barcelona.De koploper deed het vervolgens rustig aan en speelde zich pas in de 56ste minuut in veilige haven. Na een pass van Lionel Messi nam Andrés Iniesta de bal goed mee, waarna hij het speeltuig overtuigend in de lange hoek knalde. Die goal kwam Málaga, dat met één punt uit negen duels roemloos onderaan staat, niet meer te boven.Barça staat na acht zeges en een gelijkspel fier aan kop. Nummer twee Valencia volgt op vier punten.