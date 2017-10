Vandenbempt: "Anderlecht nog niet genezen"

Anderlecht rolde de rode loper uit voor Hein Vanhaezebrouck. De 53-jarige coach zou wel voor beter voetbal en meer puntenwinst zorgen. Na een 3-4 zege bij KV Mechelen draaide het echter verkeerd uit tegen Racing Genk (0-1).

Bende strandjeanetten, overbetaald en geen kl.. waard, prutsers, Anderlecht is al lang Anderlecht niet meer. Weiler is de slimste #andgnk — Jurgen Wittevrongel (@jurgenjw) 22 oktober 2017

Degryse, Mulder .. “ze hebben zware benen” ! Halo , Tzijn profs !!! Sukkels zijn het ! In your face mauve eikels #andgnk — Peter Debrouwer (@Delbrowski) 22 oktober 2017

Nu doet Hein bij Anderlecht hetzelfde als waar hij goed in was bij AA Gent: verliezen #AndGnk — Stijn (@njits36) 22 oktober 2017

Je vraagt je als Anderlecht-supporter toch stilaan af wat iemand als Nicolae Stanciu verkeerd doet...🤔 #AndGnk — Frédéric De Muynck (@FMuynck) 22 oktober 2017

Wat #match vd #bevestiging moest worden van #Hein, is de bevestiging geworden van #hetlagnietaanWeiler. 8 goals tegen in 3 matchen. #ANDGNK — Christophe Vloebergh (@CVloebergh) 22 oktober 2017

#andgnk anderlecht spoelt hun nederlaag tegen psg door met een nederlaag tegen het grote genk.. — Kriziewiezie (@krizies4) 22 oktober 2017

There's no such thing as magic, nietwaar Hein! #andgnk #niettehoogvandetorenblazen — Nicolas De Koninck (@NicDeKoninck) 22 oktober 2017

"De eerste nederlaag voor Hein Vanhaezebrouck met Anderlecht in de competitie. Ze zijn nog niet helemaal genezen", stelt Peter Vandenbempt bij Radio 1. "De weg is toch nog lang voor Vanhaezebrouck. De kloof met Club Brugge bedraagt nu al twaalf punten, de ongenaakbare leider. Over een week of twee komt Club naar Anderlecht."