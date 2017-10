Zware incidenten na Club Brugge - Antwerp

© www.voetbalbelgie.be - DC

Vooraf werd er voor rellen gevreesd. De politie zette liefst 850 agenten in. Club Brugge-Antwerp leek een rustig verloop te kennen. Maar een uur na de match liep het helemaal fout.



Drie zwaargewonden, tientallen lichtgewonden, 120 aanhoudingen. De cijfers spreken boekdelen. Een auto werd in brand gestoken, meerdere private woningen liepen beschadigingen op.



Volgens korpschef Vannuffel vielen Antwerpse fans een café in de buurt van het stadion aan. De harde kern van Club Brugge, versterkt met hooligans van het bevriende ADO Den Haag, kwam dat ter ore en zette een raid in. Met zware vechtpartijen als resultaat. De politie zette traangas in om de vechtersbazen terug te drijven.



Bij de 120 arrestanten ook aanhangers van Willem II, die met de harde kern van Antwerp op schok waren.