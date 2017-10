Vanhaezebrouck zag goede dingen tegen Genk

© VN

Anderlecht leed een 0-1 nederlaag tegen Racing Genk en ziet de achterstand op Club Brugge nu al oplopen tot twaalf punten.



Na een povere eerste helft ging Anderlecht na de rust op zoek naar een goal. Onyekuru besloot tegen de paal en Aidoo prikte aan de overkant wel raak. De gelijkmaker liet op zich wachten. Met een striemend fluitconcert voor de spelers van Anderlecht als gevolg.



"Het was een moeilijke partij met twee ploegen die elkaar vrij goed in evenwicht hielden, en waren heel weinig kansen", zuchtte Hein Vanhaezebrouck na afloop.



"We hebben wat proberen bij te sturen tijdens de rust en we kwamen heel goed uit de kleedkamer. Jammer genoeg scoorden we dan niet na die schitterende actie, anders waren we vertrokken voor de drie punten. Zij scoorden heel snel daarna. We kregen nog een grote kans vanaf twee meter. Die had er in gemoeten en dan heb je nog zeven minuten om voor de overwinning te gaan. Maar het mocht niet zijn."



Voor Racing Genk is het de eerste zege in zes wedstrijden. Anderlecht zakt weer wat in de stand.



"Ik heb nog altijd goede dingen gezien, maar het is natuurlijk een spijtig resultaat", citeert Sporza Hein Vanhaezebrouck. "We hoopten toch om die goede reeks voort te zetten. We moeten dit nu heel snel verteren en de focus leggen op de volgende wedstrijd."



Anderlecht komt woensdag opnieuw in eigen huis in actie, tegen Zulte Waregem. Zaterdag volgt een trip naar AS Eupen.