Stuivenberg ziet extra impuls voor KRC Genk

Na vijf matchen zonder zege pakte Racing Genk de drie punten in Anderlecht. Een zucht van verlichting voor de Genkies.



"We zijn blij dat we eindelijk gewonnen hebben en hier in Anderlecht is natuurlijk extra mooi", citeert Sporza Albert Stuivenberg. "Deze zege geeft een extra impuls. Maar de druk is er elke wedstrijd. Die druk leggen we onszelf ook op."



"Ik vond ons in de eerste helft beter dan Anderlecht, maar we maakten te weinig gebruik van de mogelijkheden die er lagen. Verdedigend zijn we niet in de problemen gekomen."



"Na de rust kwamen we goed weg en kwamen we zelf op 0-1. Daarna zijn we wel vergeten om de bal in het team te houden. Daardoor kon Anderlecht de druk op ons houden, zonder dat het nog heel grote kansen creëerde."



"Winnen op Anderlecht is mooi, maar ik had niet de indruk dat m'n vel gered moest worden", stelde de Nederlandse trainer bij VTM Stadion.



Racing Genk telt nu 14 op 33 en telt vier punten minder dan de nummer zes. Woensdag is het Genk-Club Brugge.