Onyekuru krijgt uitbrander van Vanhaezebrouck

Anderlecht kwam vroeg in de tweede helft op achterstand in de thuismatch tegen Racing Genk. Hein Vanhaezebrouck anticipeerde met enkele wissels. Die leverden niet het gewenste effect op.



"We hebben vrij vroeg beslist om drie nieuwe jongens te brengen. Zo hebben we Obradovic gebracht omdat we dan Onyekuru tegenover Uronen konden plaatsen. Maar Henry (Onyekuru, nvdr.) snapt dan niet dat hij op de flank moet spelen en ging altijd centraal lopen", aldus Vanhaezebrouck.



De Nigeriaanse aanvaller had bovendien moeten scoren in deze wedstrijd. De huurling van Everton heeft wat goed te maken bij zijn coach. Woensdag is het Anderlecht-Zulte Waregem.



DC