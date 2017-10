Club Brugge 12 punten meer, STVV derde

Matig voetbal in meerdere wedstrijden op speeldag 11 in de Pro League, dat zal iedereen die Club Brugge lief is worst wezen. Club Brugge versloeg Antwerp en telt nu acht punten voorsprong op Charleroi. De kloof met titelverdediger bedraagt zelfs twaalf punten. STVV klimt terug hogerop in de top zes.







De stand in de Jupiler Pro League na 11 speeldagen:







Weinig goals in de toppers tussen Club Brugge-Antwerp (1-0) en Anderlecht-RC Genk (0-1). STVV versloeg rode lantaarn Oostende ook met het kleinste verschil (1-0).In Zulte Waregem-Waasland-Beveren (2-5), Eupen-KV Mechelen (4-1) en Moeskroen-Standard (1-3) vlogen de ballen wel vlot binnen.Lokeren-Charleroi (1-1) en KV Kortrijk-AA Gent (1-1) eindigden op een gelijkspel.Programma speeldag 12:Dinsdag: AA Gent-Eupen, KV Oostende-Charleroi en KV Mechelen-Lokeren om 20u30Woensdag: Anderlecht-Zulte Waregem, RC Genk-Club Brugge, Waasland-Beveren-Kortrijk om 20u30Donderdag: Antwerp-Standard en STVV-Moeskroen om 20u30