De Vlieger over vele trainerswissels in eerste klasse

Albert Stuivenberg heeft een overwinning nodig of hij vliegt buiten, schreven een aantal media zaterdag. Een dag later won Racing Genk met 0-1 bij Anderlecht. Nu ligt vooral Yannick Ferrera onder vuur. "De media zorgen voor een grote druk op de trainers", stelt Eddy Snelders. Al is Geert De Vlieger het daar niet helemaal mee eens.



"Na twee speeldagen werden twee trainers ontslagen, dat had weinig met de media te maken", stelt De Vlieger bij VIER Sports Late Night. "Stuivenberg had die punten ook nodig. De doelstelling van Racing Genk is toch bovenaan meedraaien. Ze willen dominant spelen. Dit zijn natuurlijk drie gouden punten voor Genk."



Woensdag is het Racing Genk-Club Brugge. Stuivenberg kan naar die match toeleven met een tikje minder druk op zijn schouders.