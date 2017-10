Rode Duivel niet geliefd in de kleedkamer?

Atlético Madrid ging met 0-1 winnen bij Celta de Vigo. Yannick Carrasco deed niet mee. Officieel vanwege een knieblessure. Maar er klinken ook andere geluiden in de Spaanse media.



Vorige woensdag haalde Diego Simeone zijn Rode Duivel na 71 minuten naar de kant in de uitmatch tegen Qarabag. Het stond nog 0-0. Carrasco was het duidelijk niet eens met zijn vervanging en slenterde naar de zijlijn. Een ploegmaat maanden hem aan tempo te maken, maar Carrasco haalde daar zijn neus voor op.



Marca en AS melden dat er eind september ook al wat speelde. Carrasco zou het na de uitmatch tegen Leganes (0-0) aan de stok hebben gekregen met aanvoerder Gabi.



Trainer Diego Simeone zou vorige week een gesprek gehad hebben met Yannick Carrasco.



De flankspeler zit aan drie goals in acht competitiewedstrijden.



