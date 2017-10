Vergat AA Gent belangrijke speler aan te trekken?

AA Gent speelde kampioen met Laurent Depoitre als spits. Zijn opvolger Kalifa Coulibaly oogste minder lof, Jérémy Perbet paste niet in het concept. Beide aanvallers werden verkocht. De Buffalo's kochten Mamadou Sylla weg bij Eupen en haalden er ook Roman Yaremchuk bij.

Net als Hein Vanhaezebrouck kiest Yves Vanderhaeghe ervoor hoog te spelen. In de uitmatch tegen KV Kortrijk hadden de Buffalo's liefst 76 procent van het balbezit. Maar dat leverde slechts een punt (1-1) op."Noch Sylla, noch Yaremchuk speelt graag met de rug naar de goal", merkt HLN op. "En laat net dat hetgeen zijn wat een dominant voetballende ploeg nodig heeft: een sterke targetspits, die de bal met de rug naar de goal kan bijhouden of afleggen, die duels kan aangaan in de box en die in de lucht voor gevaar kan zorgen bij flankvoorzetten."Sylla was vorig seizoen goed voor 12 doelpunten in 35 wedstrijden. Hij speelde er aan de zijde van Henry Onyekuru. Bij AA Gent zit hij nog maar aan 1 doelpunt in 10 duels. Yaremchuk kwam nog niet tot scoren in 242 minuten.Kalifa Coulibaly werd voor 4 miljoen euro aan FC Nantes verkocht. In vier Ligue 1-matchen wist hij de weg naar doel nog niet te vinden.AA Gent kijkt best uit naar versterking voor de aanval. In 11 duels wisten de Buffalo's 12 keer te scoren. Alleen rode lantaarn KV Oostende deed nog minder goed met 10 treffers.