"Het kan niet dat Ferrera plots slechte trainer is"

Yannick Ferrera werd na Standard ook bij KV Mechelen ontslagen. Afgelopen weekend ging Malinwa met 4-1 de boot in bij AS Eupen. Na 8 op 33 en een voorlaatste plaats bedankt het bestuur Ferrera voor bewezen diensten. Analist en ex-bondscoach Aimé Anthuenis neemt het op voor de Brusselaar.



"De verdediging van KVM speelde niet tegen maar met Eupen mee. Het was echt schandalig om te zien. Ferrera werd dus niet geholpen door zijn spelers", aldus Anthuenis in De Zondag. "In het kader van de recente golf van ontslagenen en de geest van het voetbal de dag van vandaag, viel zijn ontslag niet meer tegen te houden. Een ontslag is nooit honderd procent terecht."



"Als coach hang je af van veel factoren, waaronder de prestaties van je spelers. Het kan niet dat Ferrera plots een slechte trainer is, terwijl hij vorig jaar tot het einde knap mee streed voor play-off 1."









MK