Thomas Foket: "Dat was het zwaarste moment"

Afgelopen zomermercato legde Thomas Foket medische testen af. De 23-jarige flankspeler was op weg naar Atalanta Bergamo in de Italiaanse Serie A. Hartproblemen gooiden echter roet in het eten. Na een operatie en revalidatie staat Foket er terug.



"Bij mijn fietsproef zag ik aan de reactie van de dokter dat er iets was", begint Foket zijn verhaal bij Sporza. "Na enkele dagen kreeg ik te horen dat de test niet goed was voor hen. Ik dacht: dan ga ik maar verder bij AA Gent of zoek ik een andere ploeg. Ik liep toen nog totaal niet rond met de gedachte dat ik zou moeten stoppen met voetballen."



"In België heb ik die testen dan opnieuw gedaan. Toen sprak de dokter de woorden uit dat ik nooit meer aan topsport zou kunnen doen. Dat was het zwaarste moment. Die gemiste transfer kon me niets schelen, wel de kans dat ik nooit meer zou kunnen voetballen. Maar kort nadien zei cardioloog Brugada dat ik me moest laten opereren en dat het allemaal niet zo erg was. Toen was ik al opgelucht."



Intussen zijn we vier maanden verder en is Foket klaar voor zijn grote rentree. "Ik voel me bijna weer zoals voordien. Ik mag eigenlijk echt niet klagen. Ik denk dat er ergere dingen zijn. Een kruisband scheuren is voor mij erger dan wat ik heb meegemaakt. Ik kijk gewoon vooruit, het is achter de rug."



"Het is spannend en het komt allemaal dichterbij. Maar ik wil niets overhaasten. Ik wil terugkeren als ik mezelf 100 procent voel. Ik voel dat dat niet meer zo lang zal duren."



