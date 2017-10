Lukasz Teodorczyk moet zware straf vrezen

Landskampioen RSC Anderlecht verloor zondag in eigen huis met 0-1 tegen KRC Genk. Vlak voor rust deed Lukasz Teodorczyk een natrapbeweging naar Joseph Aidoo die de bal afschermde. De Pool moet nu een schorsing van een aantal speeldagen vrezen.

De Reviewcommissie beslist speler Lukasz Teodorczyk (@rscanderlecht) te laten vervolgen door het Bondsparket. — Belgian Football (@Belgianfootball) 23 oktober 2017

Scheidsrechter Bart Vertenten trok een gele kaart voor de actie van 'Teo'. Maar de Pool moet zich volgende week dinsdag alsnog gaan verantwoorden bij de Geschillencommissie. Na het zien van de tv-beelden besliste de Reviewcommissie dat de spits van Anderlecht op het matje moet komen volgende week dinsdag.Woensdag tegen Zulte Waregem is Teodorczyk dus beschikbaar. Nadien neemt paars-wit het op tegen AS Eupen en leider Club Brugge. Mogelijk dus zonder 'Teo'.Sofiane Hanni wordt niet op het matje geroepen voor zijn ingreep met gestrekt been op Omar Colley.