"Hoor bij spelers die vechten voor plaatsje op WK"

Bij Watford FC lijkt Christian Kabasele een certitude centraal in de verdediging. De 26-jarige Belgische Congolees verzamelde nu al zeven basisplaatsen op rij in de Premier League.



"Ik weet niet of mijn status veranderd is. Onze aanvoerder Troy Deeney heeft bijvoorbeeld al meer op de bank gezeten dan op het veld gestaan, dus ik denk niet dat ik een bevoorrechte status heb. Ik probeer gewoon de beste te zijn zodat de trainer me opstelt", aldus Kabasele tegenover RTBF.



Rusland zit in het achterhoofd van de 26-jarige verdediger. "Ik weet dat het WK er op het einde van het seizoen aankomt. Ik hoor bij de spelers die vechten voor een plaatsje. Ik doe mijn best om me te laten opmerken. Maar ik heb het eerder al gezegd: eerst moet ik goed presteren bij mijn club, daarna komt de nationale ploeg wel."



MK