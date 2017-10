Club Brugge helpt slachtoffer van rellen

Na de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp FC geraakten hooligans slaags met de politie. Tijdens de hun raid vernielden ze het rode busje met drie wielen van rolstoelgebruiker Peter Depover. Club Brugge schiet in actie voor de supporter van blauw-zwart.

"Club Brugge en Vespa Shop Xclusive Bike uit Torhout slaan de handen in elkaar om Peter een nieuwe driewieler te bezorgen", aldus blauw-zwart via het officiële clubkanaal.“Ook al waren de schuldigen geen Clubfans, ik heb onmiddellijk heel veel steun gevoeld vanuit de Club-familie", stelt Peter Depover. "In Sint-Andries ben ik gekend door m’n busje, het is fantastisch dat ik nu niet vergeten wordt door Club en zijn fans. Ik zal mijn zaak verder kunnen zetten en mobiel kunnen blijven, misschien wel in een blauw-zwart busje!”."Supporters die Peter willen steunen kunnen hun bijdrage storten op het rekeningnummer van Club Brugge Foundation - BE16 280 0473300 74, met vermelding Peter Depover! #youllneverdrivealone"