Ouders geloofden leeftijd Romelu Lukaku niet

Romelu Lukaku stak er op jonge leeftijd al met kop en schouders bovenuit. Letterlijk en figuurlijk. Hij was een stuk groter dan zijn leeftijdsgenoten en scoorde vaak. Dat zorgde voor wrevel bij andere ouders.



"De mama van Lukaku kreeg het altijd aan de stok met andere ouders omdat ze niet geloofden dat Romelu 12 of 14 jaar was", vertelt zaakwaarnemer Mino Raiola aan Expressen. "Hij scoorde dan ook nog altijd drie of vier keer."



"Hij was groter en fysiek sterk, ja. Maar ze riepen dat hij niet in de juiste leeftijdscategorie zat. De mama nam daarom zijn geboortecertificaat mee. Hij was in België geboren, maar ze hadden valse berichten verspreid dat hij in Afrika zou zijn geboren."



