Van der Elst kritisch voor Ferrera

Hij was de Golden Boy van de Belgische trainers. Yannick Ferrera liet mooie dingen zien bij Charleroi en STVV. Bij Standard en KV Mechelen gebeurde dat ook, maar zijn contract uitdoen hoorde er niet bij. Vier avonturen, twee keer ontslagen worden, dat doet pijn.









Ferrera had bij KV Mechelen nochtans een contractverlenging voor twee jaar gekregen. Hij was de man voor de lange termijn."Ik kan de keuze van Johan Timmermans (voorzitter KV Mechelen, red.) best begrijpen. Omwille van de slechte resultaten, maar volgens mij ook door een interview van met Ferrera dat vorige week werd gepubliceerd in Het Laatste Nieuws", vertelt de voormalige Rode Duivel en trainer bij Vista! "Dat was volgens mij een heel fout interview.""Het was vlak voor de belangrijke wedstrijd tegen Anderlecht. Daar stonden zaken in waar ze bij Malinwa serieus van schrokken. Yannick verklaarde toen honderd procent klaar te zijn voor een topclub. En dat is fout. Als je op drie na laatste staat met je club, is dat verkeerd om dat te zeggen."