Maakte Vanhaezebrouck foute keuze?

Hein Vanhaezebrouck luidde mooie tijden in bij AA Gent. Kampioen, Europees voetbal, meer fans en sponsors. Vorig seizoen begon de motor echter te sputteren, ondanks een koopwoede in januari. Afgelopen zomer was er opnieuw een groot spelersverloop. Maar de Buffalo's bleven op zoek naar die betere tijden.

Even later volgde een stopzetting van de samenwerking. Een paar dagen later stapte Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht binnen, waar hij de ploeg naar zijn hand tracht te zetten.Volgens Jacky Mathijssen had Vanhaezebrouck er beter aan gedaan naar het buitenland te trekken. Ofwel dient hij het over een heel andere boeg te gooien bij Anderlecht."De tegenstander had het systeem al lang doorgrond. Dat was het probleem van AA Gent, en dat er minder individuele kwaliteit was", stelt Jacky Mathijssen bij Vista! "Hij moet nadenken om met iets nieuws en aparts uit de hoek te komen. Zodanig dat hij iets achter de hand heeft om te verrassen. Daar ben ik al heel lang op aan het wachten.""Dat was de reden waarom ik zei: Hein, ga alsjeblieft naar het buitenland. Daar kan hij uitpakken met waarin hij meester is. Daar gaat hij weer mensen verrassen. Hier gaat hij zich weer laten vangen. Het systeem op zich zorgt niet meer voor winst."